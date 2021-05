EXCLUSIV | "Cred ca era influentat de un pahar in plus!" Reactia lui Iftime dupa iesirea nervoasa a lui Cristescu! Ce spune despre acuzatiile de blat

Valeriu Iftime a vorbit dupa meciul castigat de FC Botosani cu scorul 3-2 impotriva Universitatii Craiova.

Silvian Cristescu a avut o iesire nervoasa in timpul meciului cu FC Botosani, iar directorul sportiv al Universitatii Craiova l-a acuzat pe Croitoru ca le-a aratat semne obscene oficialilor oltenilor.

Valeriu Iftime, conducatorul lui FC Botosani, sustine ca orice ar fi aratat Marius Croitoru, Cristescu nu ar fi trebuit sa reactioneze in acest fel.

"Oricare ar fi fost gestul lui Croitoru, nu trebuia sa raspunda asa. Daca Croitoru a facut un asemenea gest reprobabil si jignitor chiar si la adresa clubului FC Botosani, dar o sa vorbesc cu el sa vedem.

Credeti-ma ca nu stiu nimic despre ce s-a intamplat acolo. Am vazut la domnul Cristescu, poate era influentat si de vreun pahar in plus. Nu poti sa faci asemenea gesturi, indiferent daca ti-ar fi spus orice. Daca esti destept nu reactionezi asa", a spus Valeriu Iftime la Ora exacta in sport in direct la PRO X.

Conducatorul botosanenilor sustine ca echipa din "Banie" a avut o agresivitate nemasurata.

"Cred ca furia a fost foarte mare. Nu am vazut agresivitatea echipei mele iesita din limitele normalitatii, ci dimpotriva o agresivitate a Craiovei nemasurata la un moment dat. Pentru ca daca luam evolutia incidentelor, la primul incident nimeni nu a spus nimic.

Acolo a fost un fault grosolan a fundasului dreapta al lui Craiova, de care nu s-a spus nimic. Acolo a fost un gest groaznic, adica sare cu genunchiul in spate plus un cot dat in cap. Cred ca arbitrul nu a vazut, da nici tusierul nu i-a spus nimic. Deci eu nu am vazut nici o agresivitate in echipa Botosaniului", a mai adaugat Valeriu Iftime.

Valeriu Iftime sustine ca echipa sa s-a prezentat la fel de motivata si la meciul cu Craiova, dar si la cel cu FCSB si neaga acuzatiile de blat.

"Mi s-au parut prea rascolitoare intrebarile presei in legatura cu meciul cu FCSB. Noi in meciul cu FCSB am jucat cu aceeasi intensitate si daruire. Acolo au fost greseli de arbitraj impardonabile si am pierdut meciul. Aici a gresit arbitrul in favoarea noastra, ca inteleg ca la primul gol a fost ofsaid. Nu am nimic in plus sa le reprosez baietilor mei.

Noi nu am fost deloc mai motivati decat meciul de joia trecuta. Am avut o seara mai norocoasa. Craiova a ratat cateva ocazii. Eu inteleg de fapt ca e lupta fanilor Universitatii cu cei de la FCSB. Sunt foarte multi urmaritori care sunt fanii lui FCSB sau Craiova. Noi suntem la mijloc. Cum sa credeti ca am vrut sa luam bataie cu FCSB. Cum sa fie un meci trucat , e o prostie fara capat. Cine il obliga pe arbitru sa dea penalty. Mi se pare ca jignim foarte mut fotbalistii. Noi ne luptam la fiecare meci, jucatorii mei vor locul 4 si pentru asta isi dau viata pe teren."

Valeriu Iftime sustine implementarea sistemului VAR in Liga I, dupa deciziile controversate ale arbitrilor din ultimele meciuri.

"La primul gol eu cred ca a fost offside, dar trebuie VAR. Uitati-va ce inseamna VAR-ul la Real cu Sevilla. Ce sa fac eu daca de doi ani de zile tot spun ca vreau VAR. Suntem in situatia in care s-a luat o decizie si sper ca la anul viitor in playoff sa avem VAR", a incheiat Valeriu Iftime.

Tweet Craiova iftime cristescu Citeste si: