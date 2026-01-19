După eșecul cu FCSB din ultimul meci din 2025, Costel Gâlcă a cerut întăriri, iar conducerea clubului l-a adus pe Daniel Paraschiv.



Mutarea nu l-a impresionat însă pe Marius Șumudică. Actualul antrenor al lui Al Okhdood a analizat debutul atacantului în tricoul Rapidului și este convins că acesta va avea dificultăți în Giulești, mai ales din cauza presiunii uriașe puse de suporteri.



Marius Șumudică nu e dat pe spate de Paraschiv: „Îi va fi greu”



Șumudică a vorbit despre prestația lui Paraschiv din meciul cu Metaloglobus, câștigat de Rapid cu 1-0, și a pus sub semnul întrebării modul în care acesta a fost folosit.



„M-am uitat la Paraschiv și, sincer, nici n-am înțeles foarte bine ce a jucat. În primă fază cred că a fost dus în banda stângă, în locul lui Petrila, unde nu poate juca niciodată. El este un atacant care joacă mai mult cu spatele la poartă, ține de minge. După aceea, a trecut Jambor în stânga, probabil din lipsă de soluții ofensive. A avut Dobre o sclipire și a marcat, dar ocazii mari nu au fost”, a spus Șumudică la Fanatik.



Tehnicianul a ținut să evidențieze faptul că Paraschiv este un jucător inteligent, dar avertizează că adaptarea nu va fi una ușoară.



„Este un băiat inteligent, iar inteligența contează mult la fotbal. Să știi unde să apari, să simți spațiile. Dar îi va fi greu, pentru că la Rapid presiunea crește de la zi la zi. Suporterii așteaptă mult, iar în Giulești e foarte greu să joci. Eu știu ce înseamnă. Depinde foarte mult de impact. Până acum, sincer, mă așteptam la mult mai mult de la Rapid la capitolul transferuri”, a mai spus Șumudică.



Daniel Paraschiv, în vârstă de 26 de ani, vine după o perioadă modestă în Spania, unde a bifat doar 10 apariții și un gol pentru o formație din liga a doua.



Plecat din SuperLiga în vara lui 2024, după ce Real Oviedo a plătit aproximativ 700.000 de euro celor de la FC Hermannstadt, atacantul este cotat acum la 800.000 de euro pe Transfermarkt.



În campionatul României, Paraschiv are 88 de meciuri disputate, 25 de goluri și șapte pase decisive livrate.

