Fotbalistul israelian a ajuns la București luni dimineață și a urmat procedura necesară pentru a semna contractul cu gruparea roș-albastră.

Mihai Stoica: ”A făcut vizita medicală, gata, s-a terminat!”

Ofri Arad a efectuat vizita medicală în cursul serii și urmează să pună contractul pe un contract cu un salariu de 20.000 de euro lunar. Mihai Stoica a dezvăluit că totul decurge conform planului și Arad nu a avut probleme la vizita medicală.

”Da, acum ne vedem pentru a semna şi a făcut vizita medicală, avem o vizită medicală amănunţită. Unii fug din RMN (n.r. Elvir Koljic). E bine, e bine. E făcută, gata, s-a terminat.

A avut o accidentare la meniscul extern, o mică leziune de menisc extern. A necesitat o intervenţie simplă, în trei săptămâni a făcut kineto, recuperare, iar de patru săptămâni se antrenează normal, el va intra normal cu echipa. E pregătit.

Are un vibe excelent, un tip foarte simpatic, zâmbitor, are un vibe deosebit. Team managerul Marius Ianuli a fost cu el toată ziua şi exact asta mi-a spus şi el, eu l-am cunoscut doar pe Zoom, în conferinţa făcută. Are doi agenţi şi un avocat.

Arad e număr 6 şi de asta l-am adus, dintre toţi jucătorii analizaţi e cel despre care credem că ne ajută cel mai mult, pentru că a plecat Şut, un titular clar. Are experienţă, a câştigat titluri, a câştigat cu Kairat, cu Haifa, într-un campionat nu ştiu dacă mai bun decât al nostru, dar cu bugete mai mari decât în România. Este un închizător rafinat, nu e un distrugător”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.