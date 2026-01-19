Jurnalistul italian Gianluca di Marzio a dezvăluit pe platforma X că mijlocașul de 32 de ani nu mai este jucătorul „grifonului”. Mutarea era anticipată de presa din peninsulă, având în vedere statutul românului la echipă și minutele puține primite în acest sezon.



„Separare între clubul rossoblu și fotbalistul român. Genoa și Nicolae Stanciu au reziliat contractul. Așa cum relatam, se mergea spre această soluție și asta s-a întâmplat. Fotbalistul român își încheie astfel aventura în tricoul rossoblu după doar șase luni.



Pentru el, în tricoul celor de la Genoa, doar 7 meciuri între campionat și Cupa Italiei și un gol marcat împotriva Vicenzei. Un timp de joc pe care nu a reușit să-l găsească la începutul sezonului cu Patrick Vieira și nici ulterior, odată cu sosirea lui Daniele De Rossi. Genoa l-a transferat gratis în vară, după expirarea contractului său cu Damac FC, club din Saudi Pro League. Contractul său cu rossoblu ar fi expirat pe 30 iunie 2027, însă acum Stanciu va fi din nou liber de contract și pregătit să înceapă o nouă aventură”, a scris Gianluca Di Marzio.



Coșmarul de pe San Siro și revenirea în China



Mandatul lui Stanciu la echipa patronată de Dan Șucu a fost marcat de un episod nefericit care i-a pecetluit soarta. În prelungirile partidei cu AC Milan, terminată 1-1, românul a ratat o lovitură de la 11 metri care ar fi putut aduce o victorie uriașă pentru genovezi. Antrenorul Daniele De Rossi a explicat la acel moment că decizia de a-l lăsa pe Stanciu să execute a venit firesc, acesta fiind impecabil la antrenamente.



Fără gol marcat în Serie A și cu o singură reușită în Cupa Italiei (la debut), Stanciu se pregătește deja de o nouă destinație exotică. Ultimele informații indică faptul că acesta a ajuns la un acord cu formația chineză Dalian Yingbo. Ar fi a doua experiență în China pentru internaționalul român, după perioada petrecută la Wuhan Three Towns.

