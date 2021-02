EXCLUSIV | Ilie Poenaru a dezvaluit ce metoda inedita a folosit pentru a-si motiva jucatorii inainte de victoria de senzatie cu FCSB! Ce spune despre intrarea in playoff

Academica Clinceni a invins in deplasare pe FCSB cu scorul de 1-0.

Ilie Poenaru a analizat la PRO X victoria surprinzatoare a echipei sale in fata liderului Ligii 1. Antrenorul de 44 de ani si-a laudat jucatorii pentru caracterul de care au dat dovada, dar a anuntat ca nu se gandeste in acest moment la ocuparea unei pozitii de playoff.

De asemenea, Poenaru a dezvaluit cum i-a motivat pe fotbalisti inainte de meci si a vorbit si despre evolutia foarte buna a tanarului Cordea, care a centrat la golul marcat de Jutric in minutul 61.

"Nu vreau sa ne gandim la playoff, pentru ca mai avem mult de munca. Vrem sa luam fiecare meci in parte si sa vedem ce facem. Cu putina atentie, cu niste meciuri in urma puteam sa consolidam si mai bine aceasta pozitie. Nu asta este obiectivul nostru principal in acest moment.

Am un vestiar, un grup foarte puternic, datorita faptului ca am numai caractere bune care vor sa faca performanta. Am adus jucatori cu experienta care sa gestioneze acest loc din clasament si vestiarul. Cred ca am facut un meci aproape perfect din punct de vedere defensiv.

Cu FCSB era normal acest joc defensiv. E cea mai buna echipa ca posesie, ca trasee, ca jucatori din punct de vedere individual.

Ei au cautat, e normal sa cauti penalty, e normal sa ceri, dar nu a fost. A fost un arbitraj foarte bun. Vukusic se arunca in Pirvlescu, la el era chiar de zambet ce a incercat.

Sunt jucatori foarte buni, care cauta duelul unu la unu, sunt decisivi, pot castiga oricand un meci si am cerut sa dublam mereu si am si reusit.

(Cordea) E un copil care munceste, serios, isi doreste sa ajunga la un nivel inalt. El vine si dupa o accidentare, a lipsit un pic mai mult de doua saptamani. A facut un meci foarte bun din toate punctele de vedere.

Si-au dorit foarte mult si acum ca sa luam aceasta presiune i-am lasat pe ei sa vorbeasca. Sunt mandru de ei si de tot ce fac. A fost meciul lor. Le-am spus ca daca vom castiga meciul voi da un gratar cand o sa ne reunim. Conteaza foarte mult si aceste momente, ele fac sa uneasca si mai mult vestiarul", a spus Ilie Poenaru la Ora Exacta in Sport.