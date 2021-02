FABULOS! Arabii l-au facut SEIC pe Budescu! Imagini SENZATIONALE cu fostul jucator al Astrei la prezentarea pentru noul club

Constantin Budescu este noul fotbalist al lui Al Damac, anunt facut de clubul din Arabia Saudita.

Fostul mijlocas al Astrei s-a integrat deja perfect la noua echipa si a participat la o petrecere alaturi de oficialii clubului, la care a purtat haine specifice acestei zone.

S-a vorbit foarte mult despre posbilitatea ca Budescu sa revina la FCSB, Gigi Becali chiar anuntand ca s-a inteles cu fotbalistul pentru un transfer din vara.

Insa problemele financiare de la Astra au facut ca Budescu, care intrase in ultimile sase luni de contract, sa fie cedat acum, iar clubul din Giurgiu sa nu ii mai plateasca salariul pana la finalul sezonului.

Fotbalistul de 31 de ani a mai avut o experienta in Arabia Saudita. In sezonul 2018-2019 a jucat pentru Al Shabab, inainte de a se intoarce din postura de jucator liber de contract la Astra.

In acest sezon, Budescu a marcat 8 goluri si a oferit 9 pase decisive in 18 meciuri in Liga 1.