Monfils traieste un COSMAR | A izbucnit IN LACRIMI: un nou meci pierdut, dupa aproape 4 ore de joc "Nu am nicio incredere. As vrea sa ma trezesc din acest cosmar, dar nu pot!"

Gael Monfils s-a descatusat emotional in cadrul conferintei de presa organizate dupa eliminarea sa din primul tur.

Gael Monfils a fost protagonistul celui mai emotionant moment al primei zile de turneu la Australian Open 2021. La conferinta de presa organizata dupa meciul pierdut in cinci seturi in fata finlandezului Emil Ruusuvuori, tenismenul francez a inceput sa planga in fata jurnalistilor, aceasta fiind a sasea eliminare in primul tur consecutiva suferita de numarul 11 ATP.

La 34 de ani, Monfils cauta fara succes forma de altadata, dar misiunea sa este facuta dificila de accidentarile pe care le-a suferit la umar in ultimii ani. "Nu am nicio incredere in mine. As vrea sa ma trezesc din acest cosmar, dar nu pot. Nu stiu cand se va termina. E greu. Muncesc ca un caine, dar nu functioneaza. De fiecare data cand ies pe teren ma simt judecat. Am pierdut din nou. Nu pot servi, joc prost. Sunt sincer cu mine si stiu ca e un proces care va dura," a afirmat Gael Monfils in fata ziaristilor prezenti la Melbourne.

"O sa va spun o propozitie simpla pe care mi-a spus-o mama. Mi-a spus ca continui sa ma antrenez din greu si sa nu ma dau batut. Asta e singurul lucru de facut," a adaugat Monfils, inlacrimat.

Emil Ruusuvuori (86 ATP) l-a invins pe Gael Monfils in cinci seturi, scor 3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3 dupa 3 ore si 46 de minute de joc. In turul secund, finlandezul il va avea ca oponent pe spaniolul Pedro Martinez (87 ATP).