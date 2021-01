EXCLUSIV | "E posibil sa fie mai bine fara Man!" FCSB, vazuta ca fiind favorita la titlu chiar si dupa transferul golgheterului din Liga 1: "Doar asa raman fara sanse la titlu!"

FCSB l-a cedat pe Dennis Man la Parma in schimbul sumei de 13 milioane de euro.

Fotbalistul de 22 de ani este golgheterul acestui sezon de Liga 1 cu 14 goluri marcate in 18 meciuri. Desi s-a despartit de cel mai important jucator, FCSB este considerata in continuare favorita la titlu in acest sezon.

Brazilianul Eric, fost jucator la Gaz Metan, Pandurii sau Voluntari, a vorbit la Ora Exacta in Sport despre plecarea lui Man la Parma. El a spus ca exista sansa ca echipa lui Toni Petrea sa evolueaza chiar mai bine fara extrema dreapta, intrucat Morutan si Olaru ar avea mai multe sanse sa se afirme in echipa lui Becali.

De asemenea, Eric considera ca abia in cazul in care ar mai pleca si alti jucatori in aceasta perioada, ca de exemplu Tanase, atunci ros-albastrii nu ar mai avea sanse la titlu in Liga 1.

"Pentru Liga 1 Man e deja un jucator cu experienta, are deja 2- 3 ani de cand joaca. Nu putem sa ne dam cu parerea, trebuie sa asteptam, sa ii dam timp si sa fim increzatori ca Man o sa ne faca din nou sa fim mandri ca suntem romani.

Are optiuni multe Becali. Morutan mi se pare un baiat foarte ok, am stat de vorba cu el de cateva ori cand am fost adversari. Sper ca Olaru si Morutan sa faca sa nu se simta lipsa lui Man.

Nu putem uita ca si Tanase are goluri multe, mai e si Coman. Poate fi chiar si mai bine fara Man. FCSB ramane o favorita la titlu chiar si fara el.

Daca pleaca si Tanase, probabil o sa se simta. Daca o sa mai plece unul sau doi, probabil ca nu o sa mai aiba sanse la titlu", a spus Eric la PRO X.