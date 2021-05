"Cine se duce la FCSB stie ca e antrenor secund!" Vasile Miriuta, categoric in privinta viitoarei campioane! "Ei vor castiga"

Fost antrenor la mai multe formatii din Liga 1, Miriuta nu s-a abtinut si a fost foarte concret in declaratii.

Dinamovist declarat si prieten foarte bun cu Laurentiu Reghecampf, fostul antrenor al FCSB-ului, Vasile Miriuta nu le da nici o sansa bucurestenilor in lupta la titlu si spune ca CFR-ul va castiga al patrulea titlu consecutiv, in special datorita exprientei si valorii mai mari fata de rivale.

"Cu tot respectul, se stie ca cine se duce la FCSB nu e antrenor principal, e cel mult secund. Primele 5 etape cand s-a dus Edi la CFR mi-a placut echipa. In ultimele meciuri, nu-mi place, dar vor castiga campionatul. Puteti sa ma contraziceti, dar mie nu-mi place cum joaca.

Nu am vazut acele combinatii pe care Edi zicea ca vrea sa le joace, ci a incercat sa joace pragmatic si sa castige. O sa castige fiindca e echipa mai experimentata, cu lot mai bun. Ati vazut si ieri, au bagat un Susic, un Paun, un Chipciu. Craiova din pacate an de an ajunge acolo si cand e la final se impiedica mereu", a spus Vasile Miriuta la Digisport.