"Am egalat pentru ca nu am renuntat si pentru ca Dumnezeu ne-a facut dreptate!" Edi Iordanescu, reactie acida dupa remiza cu FCSB

Antrenorul CFR-ului a fost foarte fermn in declaratii dupa meciul terminant la eglitate cu FCSB.

Cunoscut ca fiind foarte transant in declaratii, Edi Iordanescu a oferit din nou o perspectiva interesanta a partidei si spune ca Dumnezeu a facut dreptate dupa golul marcat de Andrei Burca in prelungirile partidei.

"Ne asteptam la un joc foarte greu si uitati-va la toate meciurile din play-off. Vorbim de Europa, de campionate foarte puternice, unde echipele joaca din 3 in 3 zile, sunt echipe mari, construite pentru asta, dar vorbim si de alte conditii. E foarte greu la noi sa ducem o astfel de lupta, cu meciuri atat de intenese, cu atat de mare importanta. Nu vorbim ca jucam din 3 in 3 zile, ci de meciuri cu cele mai bune echipe ale competitiei.

De exemplu, vedeti ca Craiova a batut CFR, a batut FCSB si a pierdut la Clinceni. E greu sa tii intensitatea si ritmul ridicate. Ca si joc, e vorba de moment. Poti sa valorifici, sau o patesti. Am inceput cu o ocazie imensa. O sa revad si eu jocul, cu Sigurjonsson, nu stiu daca a ales procedeul corect, dar astfel de jocuri, cu titlul pe masa, trebuie sa le valorifici. Dupa care primim gol pe greseli de interpretare, greseli pe care le vom analiza.

Nu avem voie sa ajungem sa interpretam asa la o minge de 60-70 de metri si sa ne trezim cu un penalty in disperare de cauza. M-a deranjat in prima repriza un amanunt, fragmentarile continue. Ceea ce s-a intamplat si in repriza a doua. Fotbalul inseamna dinamica. Nu stiu daca s-au jucat efectiv 25 de minute in prima repriza si la fel in a doua. Nu e normal.

Pana la urma Dumnezeu ne-a rasplatit, ca nu meritam sa pierdem si in acelasi timp, toate lucrurile astea s-au intors impotriva adversarului nostru, care are valoare si il respect. Am egalat pentru ca nu am renuntat si pentru ca Dumnezeu ne-a facut dreptate. De obicei, CFR era mai pragmatica, dar tot de obicei erau niste lucruri care erau mai bune, dar siinvers. De obicei nu cream atat de multe ocazii nu neaparat ca azi, ci in general, insa nu marcam asa mult.



S-a mai schimbat profilul echipei si subliniez asta. Eu mai mult intretin echipa decat antrenez, pentru ca peste doua zile jucam din nou. Nu ai timp sa intervii. Adica joci doua-trei meciuri legate, dupa care ai nevoie de o saptamana. E foarte greu. Volumul de informatii e mare. Si te rezumi la lucruri elementare si detalii care pot face diferenta. Nu am vazut daca a fost penalty, nu vreau sa mai comentez. Eu respect brigada de arbitri, a fost foarte buna", a precizat Edi Iordanescu.