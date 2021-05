EXCLUSIV | FCSB vrea sa il imprumute pe Ionut Radu! Ce sanse are Becali ca sa il ia de la Inter Milano

Gafele lui Andrei Vlad de la ultimele doua meciuri l-au exasperat pe patronul FCSB.

Ultimul meci oficial jucat de Radu a fost in ianuarie 2020, pentru Genoa, in Cupa Italiei. Imprumutat la Parma, el nu a fost folosit deloc de Roberto D'Aversa, fiind rezerva lui Luigi Sepe. Intors la Inter, Radu a fost rezerva lui Handanovici la 38 de meciuri, in acest sezon, fara sa joace inca vreun minut in Serie A, Cupa Italiei sau Champions League, dar ar putea aparea in echipa in ultimele patru etape de campionat.

Singurele dati cand a intrat intre buturi au fost amicalele cu Pisa si Lugano, cand l-a inlocuit pe sloven la pauza. Lipsa de meciuri la echipa de club a facut ca el sa piarda convocari la echipa nationala si, dupa ce Tatarusanu, Pantilimon si Lung jr. si-au anuntat retragerea din echipa Romaniei, postul de titular sa fie disputat de Florin Nita si David Lazar.

FCSB e in cautarea unui portar de valoare, care sa garanteze castigarea titlului in sezonul viitor, iar Ionut Radu este primul de lista "ros-albastrilor". Andrei Vlad a avut evolutii decente in timpul sezonului regulat si la Campionatul European U21, dar a gresit grav la ultimele doua meciuri din play-off, cu Craiova (0-2) si CFR Cluj (1-1), ducand la pierderea unor puncte ce pot priva FCSB de al saselea titlu de campioana consecutiv.

Insa, FCSB are sanse reduse sa il inregimenteze pe goalkeeper. Acesta are la Inter un salariu de 2 milioane de euro pe an si orice echipa il doreste sub forma de imprumut trebuie sa ii achite cel putin jumatate din aceasta suma, restul fiind platit de "nerazzurri". De asemenea, acesta ar dori sa ramana la Inter si sa il inlocuiasca pe veteranul Handanovici (37 ani), iar de el mai sunt interesate Cagliari, Sassuolo, Lecce, Brescia, FC Brugge, FC Basel, Rennes sau Stuttgart.

De asemenea, portarul nu are amintiri prea placute de la ultima intalnire cu FCSB si Gigi Becali. El s-a aflat in curtea "ros-albastrilor" pana la varsta de 15 ani, dar a fost nevoit sa plece dupa ce finantatorul echipei a hotarat sa opreasca investitiile in Academia FCSB, suparat ca baga in aceasta peste 1 milion de euro pe an si nu primea talente pentru echipa de seniori. La inceputul lui 2012, Radu a ajuns la Dinamo, liber de contract, insa a plecat in Italia dupa doar un an.

Ionut Radu (23 ani) a jucat la juniori pentru Viitorul Bucuresti, FCSB, Dinamo, US Pergoletesse si Inter Milano. La seniori a evoluat la Inter Milano (2015-2017, 2019-2021), Avellino (2017-2018), Genoa (2018-2019, 2019-2020) si Parma (2020). Are 17 selectii pentru echipa nationala de tineret, cu care a ajuns pana in semifinalele Euro 2019. El este cotat acum la 8 milioane de euro, in scadere de la 15 milioane de euro, cat costa in urma cu doi ani.

FCSB ii mai are sub contract pe portarii Catalin Straton (31 ani), Stefan Tarnovanu (20 ani), Mihai Udrea (19 ani) si Razvan Ducan (20 ani, imprumutat la CS Mioveni). Pe lista FCSB, in ultimul an, s-au mai aflat Florin Nita, care si-a prelungit contractul cu Sparta Praga, David Lazar, care s-ar fi inteles deja cu CSU Craiova, si Razvan Plesca, care nu a fost lasat de Medias sa se transfere.