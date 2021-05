"Orice ar spune Becali, FCSB are nevoie de asta!" Verdictul lui Ilie Dumitrescu dupa remiza cu CFR Cluj! Ce le lipseste ros-albastrilor 

FCSB si CFR Cluj au incheiat la egalitate, scor 1-1, derby-ul din a 5-a etapa a playoff-ului Ligii 1.

Dupa meci, Ilie Dumitrescu a comentat prestatiile celor doua echipe. Fostul mare fotbalist a atras atentia asupra problemelor pe care le-a observat in lotul lui Gigi Becali, spunand ca FCSB are nevoie de inca un fundas central pentru a suplini absentele care pot aparea in cazul unor accidentari.

"Este rodul insistentei, CFR a insistat. FCSB a avut ocazii mai importante, CFR nu si-a creat sanse. FCSB a acoperit foarte bine zonele, a facut un pressing agresiv, dar pentru mine este o mare greseala faultul lui Olaru, putea sa evite. Daca se mai juca inca 10-20 de minute, CFR ar fi marcat cu greu pe joc pozitional. Ne uitam ce banca are CFR si ce banca a avut FCSB. In lot, FCSB ar trebui sa mai aiba unul sau doi fundasi centrali.

Daca trecea de meciul asta, era extraordinar pentru FCSB. Acum s-a accidentat Miron, Ovidiu Popescu conteaza mult in linia de mijloc in echipa asta si acum trebuie sa coboare. Orice ar spune Gigi Becali, mai au nevoie de un fundas central. Cand mai sunt cateva minute si adversarul joaca direct, mai ai nevoie de cineva puternic in aparare", a declarat Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Dupa remiza de duminica seara, CFR Cluj a ramas pe locul 1, cu 42 de puncte, iar FCSB ocupa in continuare a doua pozitie a clasamentului, cu 40 de puncte.