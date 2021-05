"Nu mai are nicio scuza!" Becali, furios pe Vlad dupa golul incasat in prelungiri cu CFR Cluj! Decizia de ultima ora luata de patronul FCSB 

Andrei Vlad a ajuns la al doilea meci consecutiv in care greseste decisiv.

Gigi Becali nu este multumit de ultimele meciuri facute de portarul nationalei de tineret, mai ales dupa ce echipa a incasat doua goluri din cauza lui in derby-urile pentru titlu cu Craiova si CFR Cluj.

Gafa de la golul care a dus-o pe FCSB din nou pe locul doi l-a enervat pe patronul ros-albastrilor, care l-a criticat pe portar si a avut un mesaj transant pentru el.

"Nenea Vlad asta cam trebuie sa isi bage mintile in cap, ca a inceput sa doarma pe el. Gata, s-a dus cu dormitul in poarta la FCSB. Pai, am ajuns sa am emotii din nou cu Vlad in poarta? Acum un an poate ca il intelegeam, dar acum nu mai accept asa ceva. A aparat meci de meci ca titular si nu mai are nicio scuza", a spus Gigi Becali pentru ProSport.

"Nu mai vreau sa aud ca ma suna!"

Totodata, patronul a anuntat si o masura radicala pe care o ia pana la incheierea campionatului. Becali a spus ca nu mai negociaza vreo plecare de la FCSB pana la sfarsitul sezonului, pentru ca jucatorii sai sa fie focusati doar la titlu.

"Cum i-am laudat, cum vad ca au inceput sa si-o ia in cap unul si altul. Asa si cu Morutan, la fel si in cazul lui. Dar inca nu e campionatul pierdut, insa trebuie sa ne trezim. Eu sunt generalul si eu voi suna trezirea. Gata, nu mai este nicio oferta pentru nimeni. Nu mai vreau sa aud ca ma suna un impresar sau altul. Voi avea telefonul inchis. Jucatorii mei trebuie sa se gandeasca doar la castigarea campionatului", a adaugat finantatorul.