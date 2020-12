100 de milioane de euro pentru PUSTIUL MINUNE al lui Gigi Becali! Clauza NEBUNA din contractul lui Octavian Popescu! Cat castiga mijlocasul la FCSB

Gigi Becali nu vrea sa-l piarda pe jucatorul care a impresionat pe toata lumea la doar 17 ani.

In ultima vreme, Octavian Popescu a avut prestatii care au decis soarta unor meciuri ale celor de la FCSB. Astfel, potrivit GSP, patronul ros-albastrilor i-a pus in contract o clauza de reziliere de 100 de milioane de euro pentru a se convinge ca nu il va pierde pe o suma prea mica de bani.

Fotbalistul in varsta de doar 17 ani a atras toate privirile in cele mai recente partide disputate in Liga 1, iar Gigi Becali s-a convins ca va putea obtine o suma importanta in anii urmatori pentru transferul mijlocasului. De altfel, oamenii de fotbal considera ca Popescu ar putea ajunge sa valoreze mai mult decat Florinel Coman si Dennis Man la un loc.

In prezent, Octavian Popescu, care a prins primul 11 doar de doua ori pana acum, castiga lunar 3.000 de euro la FCSB, un salariu cu care echipele mai mici din Liga 1 ii platesc pe titulari.

Sumele pe care le va incasa in anii urmatori vor creste de la un sezon la altul, in 2026 putand ajunge sa castige 10.000 de euro pe luna, fara a pune la socoteala bonusurile salariale pe care Gigi Becali ar putea alege sa i le dea in functie de prestatiile sale.

Octavian Popescu a fost transferat de FCSB contra sumei de 200.000 de euro, fiind cotat in prezent la 1 milion de euro.