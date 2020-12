"Sa vezi ce PUMNI iti dau!" Moment incredibil in ultimul meci al FCSB-ului! Octavian Popescu, AMENINTAT pe teren: cum a raspuns mijlocasul ros-albastrilor

Din articol Octavian Popescu, santajat de Universitatea Craiova

Octavian Popescu (17 ani) este noua stea in devenire de la FCSB, iar fotbalistii adversi l-au luat deja la ochi.

Tanarul mijlocas al ros-albastrilor a impresionat in victoria cu Gaz Metan, cand a obtinut penalty-ul din care Dennis Man deschidea scorul.

Tatal lui Octavian, Beniamin Popescu a dezvaluit ca fiul sau a fost amenintat cu bataia in timpul partidei. Imediat dupa ce a obtinut lovitura de la 11 metri, Ionut Larie i-ar fi transmis lui Octavian Popescu ca il asteapta niste 'pumni' dupa meci:

"L-am invatat sa fie un pic mai capos asa! Sa nu se lase usor. Daca il ameninta cineva, sa nu se sperie! Pai cand a jucat cu astia, cu Medias, i-ar fi zis Larie: 'Sa vezi ce pumni iti dau eu dupa meci!'. Si Tavi i-a spus: 'Vezi-ti ma de treaba ta!'. Apoi, dupa meci a venit Larie la el si l-a felicitat: 'Bravo tie, copile! Esti fotbalist!' Ca la fotbal, ce sa-i faci", a spus Beniamin Popescu, pentru Fanatik.

Tatal mijlocasului spune ca si-ar fi dorit ca fiul sau sa continue la Craiova:

"Mie mi-a placut la Craiova! Erau orientati sa creasca tineri… Asta a fost conditia: sa semneze si sa ramana acolo. L-au fortat sa semneze prelungirea ca sa il bage in teren! Ca vezi, Doamne, il baga daca semneaza: 'Pai cum ma, imi pui mie conditii? Cum adica imi pui conditii sa joc? Pai daca joc, joc pe valoare!'

Deci se mai practica lucrurile astea. Din pacate, da. I-a spus in fata: 'Vei juca sambata titular, daca semnezi!' Si cu noi in masina. Am auzit tot! Foarte mult m-am enervat, pentru ca eram acolo! Ne-am dus de l-am luat de la scoala", a mai spus Beniamin Popescu.