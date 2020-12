Mama lui Octavian Popescu dezvaluie momentele cheie care au dus la ascensiunea mijlocasului de la FCSB! Cum a decurs negocierea cu Gigi Becali: "Ne-au spus un singur lucru!"

Octavian Popescu (17 ani) are toate calitatile necesare pentru a deveni noua stea de la FCSB.

Tanarul mijlocas incepe sa faca parte din ce in ce mai mult din planurile lui Toni Petrea la FCSB, iar in ultima etapa din Liga 1 a fost titular in victoria de la UTA Arad. Popescu a obtinut atunci penalty-ul din minutul 76, cand Dennis Man reusea sa deschida scorul. Trei pase decisive are Popescu in 8 meciuri jucate pentru FCSB in acest sezon.

Laura Popescu, mama lui Octavian, a vorbit despre ascensiunea fiului ei din ultimii ani si despre cum a decurs negocierea cu Gigi Becali:

"A jucat si sotul fotbal, dar Octavian a fost de foarte mic atras de minge. A crescut cu mingea. Imi aduc aminte ca sotul juca la Minerul Motru si l-a vazut domnul antrenor Zahiu cu mingea si i-a spus: 'Deni, o sa fie fotbalist asta mic!'. Stateam la Motru si se juca deja cu mingea la doi ani si ceva.

Nu i-a pus nimeni mingea in brate. El a ales-o! El nu a primit nicio minge cadou, a avut-o dintotdeauna (n.r. – rade)! Adica la noi a fost… si cumnatul meu a jucat fotbal si sotul, si unchiul lui!

Am fost si noi cand am semnat contractul cu el. Am fost foarte multumiti pentru ca sunt niste oameni extraordinari! Niste oameni minunati: atat domnul Gigi Becali, cat si varul sau Giovanni, dar si Mihai Stoica si tot staff-ul echipei! Gigi Becali si ne-a spus un singur lucru: sa fie serios!", a spus Laura Popescu, pentru Fanatik.

Laura Popescu: "A fost stelist de mic! Ne-am bucurat extraordinar cand s-a intors la FCSB!"

Octavian Popescu a crescut la juniorii lui Universitatea Craiova, iar in vara anului 2020 a facut pasul la FCSB:

"Noi niciodata nu am fost impotriva la ceva, Octavian si-a dorit asta, pentru ca era stelist de mic. Noi am ales mereu ce a vrut el si unde s-a simtit el bine. Nu i-am impus nimic. Asa a fost situatia sa nu mai continue la Craiova si multumesc lui Dumnezeu ca a fost o decizie buna. Visul oricarui copil e sa ajunga cat mai sus si ne dorim mult sa ajunga la echipa nationala", a mai spus mama lui Octavian.

Ajuns la FCSB in vara, mijlocasul a fost imprumutat la Turris Turnu Magurele, in Liga 2, insa ulterior a revenit la echipa ros-albastra:

"Ne-am bucurat extraordinar cand s-a intors la FCSB. Noi ca toti parintii, ne doream un lucru mai bun pentru copil, dar aici nu era decizia noastra si asteptam sa hotarasca conducerea. Toate vin la vremea potrivita", a declarat Laura Popescu.