EXCLUSIV: Craiova a renuntat la unul dintre pustii despre care spunea ca va fi BIJUTERIA clubului! Anunt de ULTIMA ORA: se pregateste venirea lui Tamas

Craiova s-a despartit azi de unul dintre pustii in care-si punea cele mai mari asteptari!

Raoul Baicu (19 ani) merge la Astra, anunta sursele www.sport.ro.



Nascut la Bucuresti si crescut de FC Voluntari, Baicu a ajuns in 2015 in Academia Craiovei. Atacantul a debutat in Liga 1 in 2018, cand a prins 9 meciuri in Liga 1. In acest sezon, Baicu a fost folosit intr-o singura partida, cea cu Viitorul (3-1), cand a jucat 13 minute.



Raoul Baicu deschide drumul venirii lui Tamas pe Oblemenco. Fundasul e asteptat sa se alaturi Craiovei pana in vara in tentativa de a-i ajuta pe olteni in lupta pentru titlu.