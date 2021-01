Fotbalistul din Liga 1 cu 79 de minute jucate TOT sezonul conduce un Ferrari de 200 000 de euro! Gest INCREDIBIL al pustiului: s-a oferit sa i-o dea lui Dorian Popa: "Stiu ca e masina ta preferata!"

Stie ca lui Dorian ii place masina si a facut un gest remarcabil!

Pustiul Astrei Raoul Baicu i-a imprumutat Ferrari-ul sau vloggerului. Baicu (20 de ani) conduce un Ferrari Portofino, bolid in valoare de 200 000 de euro.

Considerat o mare speranta a fotbalului din Romania, Baicu inca nu s-a impus la Astra. In acest sezon, a strans doar 79 de minute, dupa ce a intrat din postura de rezerva in doua partide. Baicu a debutat in sezonul 2018-2019 in Liga 1, in tricoul Craiovei. Cel mai important moment al carierei sale de pana acum e golul marcat cu Leipzig, in preliminariile Europa League, in august 2018.

Baicu provine dintr-o familie cu posibilitati, asa ca nu joaca fotbal pentru bani. Dupa plecarea lui Alibec cu McLaren, toti ochii in parcarea stadionului din Giurgiu sunt pe Ferrari-ul sau.

Dorian si-a vazut visul cu ochii datorita lui Raoul Baicu. A facut o tura cu masina sa preferata si a ramas impresionat de ceea ce ofera!

"Are toate extraoptiunile posibile. Un cauciuc costa 2 000 de euro. Daca nu le pui pe cele speciale, pierzi garantia. Are un motor V8, cu 600 de cai putere, si un motor de 4 litri. Masiuna a avut 700 de kilometri la bord cand a cumparat-o. Ferrari l-a felicitat pe Raul pentru ca a luat o masina la un pret foarte bun. Stiu pentru ce muncesc! Raul mi-a scris un mesaj si a zis ca are un Ferrari Portovino.

Mi-a spus: 'Stiu ca e masina visurilor tale si as vrea sa ne vedem sa dai o tura cu ea, sa vezi cum e. Este a mea si ti-o pot da oricand. Vreau sa facem o poza pentru mama mea'. Mai rar baieti ca Raoul. Am vazut ca e fotbalist si joaca la Astra", a spus Dorian in vlogul sau.