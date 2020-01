Inceput cu DREPTUL pentru Craiova in 2020! Oltenii au castigat primul amical! Dan Nistor a participat la un gol

Din articol Craiova mai are 4 meciuri amicale

Universitatea Craiova a castigat meciul cu Eintracht Braunschweig, 2-0.

Oltenii s-au impus cu echipa din liga a treia din Germania fara probleme. Papura a trimis in teren mai multe rezerve, in prima repriza, iar scorul a ramas 0-0 la pauza.

Echipa Craiovei in prima repriza: Marinescu - Vladoiu, Dobre, Tiago, Matel - Danciu, Popescu, Ivanov - Barbut, Markovic, Baiaram.

Insa in cea de-a doua repriza, antrenorul a schimbat liniile, iar titularii de drept au revenit in teren, alaturi de Dan Nistor. Odata cu schimbarile a venit si primul gol, inscris dupa un contraatac al Craiovei cu Mihai Roman in prim-plan, care i-a pasat decisiv lui Mihaila.

Cel de-al doilea gol a fost inscris printr-o greseala uriasa a portarului nemtilor, care, in urma unui corner trimis cu efect de Dan Nistor a scapat mingea in poarta.

Echipa Craiovei in cea de-a doua repriza: Pigliacelli - Martic, Cosic, Balasa, Vatajelu - Nistor, Mateiu, Cicaldau - Ivan, Roman Mihaila.

Craiova mai are 4 meciuri amicale

Oltenii au urmatorul amical programat pe 17 ianuarie, cu Arau, echipa din Elvetia. Dupa amicalul de pe 17, Craiova va juca si pe 18, impotriva celor de la Pogon Szczecin. Ultimele meciuri le vor juca pe 23 si 24 ianuarie, impotriva lui Zaglebie Lubin si Wolfsberger.