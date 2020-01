Craiova si-a ales antrenorul pentru 2020: a mai antrenat echipa si are perioada de proba pana in martie

Victor Piturca a demisionat de la CS „U” Craiova, cu doar trei zile inainte de plecarea in cantonamentul din Antalya, si va fi inlocuit de un fost capitan al echipei.

CS „U” Craiova s-a despartit de Victor Piturca, antrenorul care venise cu ambitii si pretentii mari in Banie, dupa un mandat de doar 4 luni, iar inlocuitorul sau va fi Corneliu Papura, dupa ce variantele Edi Iordanescu, Marius Sumudica, Mircea Rednic, Cristiano Bergodi si Dan Alexa au cazut, definitiv sau temporar. Acesta va ramane pe banca echipei pentru a efectua pregatirea de iarna, pentru cele patru etape ramase de jucat din sezonul regulat (Gaz Metan, Viitorul, Poli Iasi si CFR Cluj) si pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei (3-5 martie). Daca rezultatele vor fi corespunzatoare, iar echipa se va pozitiona la mai putin de 3 puncte de primul loc la finalul sezonului regulat, atunci mandatul lui Papura se va prelungi si pentru play-off.

Antrenorul are o relatie excelenta cu grupul jucatorilor care formeaza nucleul dur din vestiar, dar si cu patronul Mihai Rotaru, Sorin Cartu (presedinte) si Marcel Popescu (manager general), ceea ce a fost un atu pentru numirea sa. Tanarul tehnician a mai fost „principal” al oltenilor, dupa plecarea lui Devis Mangia si pana la venirea lui Victor Piturca, adica intre aprilie si august 2019, ulterior fiind antrenor secund in staff-ul ultimului. In cele patru luni ale mandatului precendent, el a inregistrat cinci victorii, un egal si doua infrangeri, aducand un loc trei in editia trecuta a Ligii 1, o semifinala de Cupa Romaniei si un parcurs pana in turul al treilea al preliminariilor Europa League, dupa ce craiovenii au trecut de Sabail (3-2, 3-2) si Honved (0-0, 0-0, 3-1 d.p.) si au fost eliminati de AEK Atena (0-2, 1-1).

Corneliu Papura (46 ani) este nascut in Craiova si a fost crescut la juniorii “Stiintei”, iar pentru echipa de seniori a jucat jucat 226 de meciuri si a marcat 13 goluri (1991-1996, 1998-2001, 2002-2004, 2005). El a mai evoluat la Rennes, FC National, Beitar Ierusalim, AEL Limassol, Changchun Yatai si Guangzhou Pharmaceutical. Pentru Romania a jucat 12 meciuri si a fost in lotul pentru Campionatul Mondial din 1994. In palmaresul sau se gaseste o Cupa a Romaniei, cucerita cu Craiova, in 1993. Ca antrenor, el le-a mai pregatit pe Progresul Bucuresti (2007), FC Olt Slatina (2010-2011, 2012) si CS “U” Craiova II (2016-2018), la ultimul club indeplinind si functia de director tehnic al Centrului de Copii si Juniori.