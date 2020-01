Scenariu BOMBA! Sumudica: "Cred ca se rupe stadionul daca vin la Craiova. Daca-l vrei pe Sumudica, bagi mana in buzunar si platesti". Care este clauza de reziliere din contract

Sumudica spune ca ar putea ajunge la Craiova ca antrenor.

Tehnicianul lui Gaziantep spune ca nu se afla in relatii tocmai bune cu oficialii echipei. Acestia nu vor sa investeasca in transferuri, insa isi doresc o clasare cat mai sus in campionat, lucru imposibil de acceptat de "Sumi".

"Exista un conflict, mult spus conflict, dar exista divergente intre noi si vom vedea unde vom ajunge", a recunoscut Marius Sumudica.

Intrebat despre o posibila preluare a bancii tehnice la Universitatea Craiova, acesta a spus:

"Niciodata nu pot sa spun niciodata! Craiova e un oras frumos, un oras care arde pentru fotbal, care atrage orice antrenor. Ai stabilitate, am inteles ca au un patron care plateste salariile la timp, ceea ce a devenit un lux in Romania si nu numai in Romania. E un om dispus sa faca performanta. Daca se va ajunge la varianta Sumudica, cred ca se rupe stadionul, sa fiu sincer, s-ar juca toate meciurile din play-off cu casa inchisa"

De asemenea, Marius Sumudica a dezvaluit si care este clauza de reziliere din contractul pe care il are cu Gaziantep.

"Exista o clauza, in jur de 175.000 de euro, platibila ori de mine, ori de ei. Sa vedem ce se va intampla pana la urma. Eu ma pregatesc, sunt profesionist. La fiecare joc, chiar daca e amical, ma comport ca si cum e unul oficial. Fotbalul e viata mea!", a explicat Sumudica.

Totusi, acesta spune ca nu e dispus ca el sa plateasca o clauza pentru a merge sa antreneze in Romania.

"Ce sa fac? Sa aduc bani de acasa ca sa antrenez o echipa in Romania? Daca exista respect si cineva te respecta... E ca si cum ar plati cineva o suma de transfer, cand l-au luat pe Nistor si au platit 300.000-400.000 de euro, nu poate sa-l ia pe Sumudica, sa plateasca 175.000 de euro? Daca-l vrei pe Sumudica, bagi mana in buzunar si platesti", a incheiat "Sumi".