EXCLUSIV | Conducerea lui Dinamo este CRITICATA dupa 'cazul Gueye': "A fost tolerat! Baiatul a vazut ca merge si i-a dat inainte! A tras si putin pe nas"

Fostul portar al lui Dinamo si al nationalei Romaniei Florin Prunea a vorbit despre scandalul care a izbucnit la Dinamo.

Magaye Gueye a fost depistat pozitiv la cocaina dupa meciul de Cupa dintre Dinamo si FCSB. Prunea a explicat la PRO X ca si conducerea clubului are o parte de vina in acest scandal.

El sustine ca lui Gueye i-au fost tolerate anumite derapaje, ca cel din luna ianuarie cand s-a filmat petrecand cu bautura si femei si spunand lucruri urate despre conducerea clubului.

Fostul presedinte al lui Dinamo a explicat ca fotbalistul a vazu ca nu pateste nimic si a continuat cu aceste escapade. De asemenea, Prunea trage un semnal de alarma referitor la faptul ca la clubul din Stefan cel Mare nu exista conducatori, situatie ce ar favoriza aparitia acestui fel de probleme.

"Din pacate, uite ca numai de asta nu avea nevoie Dinamo acum. Pe langa problemele pe care le au din punct de vedere sportiv, a mai aparut si aceasta problema. Un jucator care eu cred ca Dinamo avea nevoie de el in momenele acestea. Cu Nemec accidentat, nu prea mai sunt variante acolo in fata.

Baiatul asta se pare ca a venit aici pentru alte probleme si mai putin pentru fotbal. Au fost si tolerate, a fost tolerat. Eu cred ca trebuia in momentul in care au aparut acele imagini cand injura clubul si arata ca nu il intereseaza absolut nimic, atunci trebuiau luate masuri, dar au fost tolerate. Baiatul cand a vazut ca merge si asa i-a dat inainte, a tras si putin pe nas. Nu are nicio vina clubul, este un caz izolat, se va aplica regulamentul si asta este. Este pacat ca toate parca se aduna numai acolo si nu e in regula.

Din pacate, nu exista conducere executiva, nu exista conducere administrativa, acolo fiecare face ce vrea si nu este bine pentru ca este un an greu pentru Dinamo, este un an in care trebuie sa fie foarte uniti", a spus Prunea la Ora Exacta in Sport.