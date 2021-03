Ronaldo, DEMOLAT in presa din Italia dupa GAFA COLOSALA! Ce note a putut sa primeasca dupa ELIMINAREA din Champions League

Porto s-a calficat in sferturile Champions League, desi Juventus a castigat in retur cu 3-2. Campioana Italiei ramane pentru al doilea an consecutiv in afara competitiei.

Cristiano Ronaldo, cel care a fost adus la Juve pentru a-i aduce trofeul mult visat, a fost cel mai slab de pe teren, contribuind decisiv la golul care a calificat-o pe Porto. Fara mari realizari, portughezul i-a pasat lui Chiesa la primul gol si a ratat o lovitura de cap care o putea ajuta pe Juventus.

La golul lui Oliviera, Ronaldo, aflat in zid, s-a intors cu spatele in momentul sutului, iar balonul i-a trecut direct printre picioare, fiind aspru criticat pentru prestatia sa.

Ronaldo turning his back on the free kick and letting it go straight through his legs. Let down his team. pic.twitter.com/XNvJP688sf