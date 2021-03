INCREDIBIL! In timp ce jucau un meci de Champions League, jucatorii unei echipe de baschet au fost JEFUITI la vestiare! Antrenorul a facut o CRIZA de nervi la conferinta

Dinamo Sassari a pierdut la limita, scor 90-89, in deplasare cu Nymburk in grupa L din Liga Campionilor la baschet masculin, dupa un cos marcat in ultima secunda.

Insa infrangerea nu a fost cel mai rau lucru care li s-a intamplat italienilor in Cehia. Imediat dupa incheierea partidei, jucatori au intrat in vestiar si au descoperit cu stupoare ca le-au fost furati toti banii pe care ii aveau.

"Grozava organizare si ospitalitate aici in Nymburk, Republica Ceha. In timpul meciului Liga Campionilor la Baschet, cineva a intrat in vestiarul nostru si pur si simplu a deschis fiecare dintre gentile si hainele noastre si ne-a furat toti banii", a postat un jucator al lui Dinamo Sassari pe Twitter.

De asemenea, antrenorul echipei, Gianmarco Pozzecco, a facut pur si simplu o criza de nervi la conferinta de presa de dupa meci. El a invocat o greseala de arbitraj care a considerat ca a fost facuta impotriva echipei sale si in urma careia adversarii au inscris cosul decisiv.

Pozzecco a reclamat faptul ca le-a cerut arbitrilor de mai multe ori sa revada faza, insa acestia l-au ignorat. "Nu este corect!" a strigat antrenorul in mai multe randuri la conferinta de presa. Italianul a invocat si faptul ca echipa sa a jucat acest meci la scurt timp dupa ce a fost nevoita sa faca un drum de 25 de ore cu autocarul pana in Turcia pentru un meci anterior.

Pozzecco’dan Trapattoni’vari bir basın toplantısı gelmiş. Takımı Dinamo Sassari @BasketballCL ‘de 25 saatlik seyahat sonrası oynadığı Nymburk maçını son bölümde kaybedince çıldırmış. Basketbolculuğundan alışığız. pic.twitter.com/4lVC0Y5ewy — Caner Eler (@canereler) March 10, 2021