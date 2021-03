Lotul FCSB II poate valora de aproape patru ori mai mult decat cel al Stelei! "Militarii" au insa avantajul experientei

Tot lotul echipei lui Oprita are o cota de piata cat trei jucatori trimisi de Gigi Becali la "satelitul" FCSB.

Gigi Becali a declarat ca o sa-i trimita sigur la echipa secunda pe Ovidiu Perianu, Adrian Sut, Alexandru Pantea, Gabriel Simion, Adrian Nita, Razvan Oaida, Dragos Nedelcu si Octavian Popescu, pentru derby-ul cu Steaua din Liga a 3-a. Insa, Daniel Oprita, antrenorul Stelei, si analistii sportivi ii asteapta la "satelitul" FCSB, pentru acest joc, si pe Catalin Straton, Alexandru Buziuc, Aristidis Soiledis, Robert Ion, Lucian Filip, Ionut Pantiru sau Valentin Cretu, in ciuda faptului ca liderul Ligii 1 are meci cu UTA, in aceasi zi. La o analiza a lotului cu jucatorii pasibili sa fie trimisi de FCSB la echipa secunda, vedem ca acesta valoreaza 6.5 milioane de euro, cu Cretu (900.000 euro), Pantiru (850.000 euro), Sut (600.000 euro), Simion (750.000 euro) si Nedelcu (650.000 euro) fiind cei mai valorosi. Acestia se adauga lotului deja existent la FCSB II, care valoreaza, la randul lui, 1.11 milioane de euro.

De partea cealalta, valoarea totala a lotului celor de la CSA Steaua este estimata la 2.18 milioane de euro. Pentru "ros-albastrii" din Ghencea, cei mai bine cotati jucatori sunt Dean Beta (200.000 euro), George Calintaru, (150.000 euro) si Alexandru Zaharia (150.000 euro). Dar, la capitolul experienta, echipa lui Oprita beneficiaza de multi fotbalisti cu experienta bogata in Liga 1 si Liga 2, precum Rares Enceanu, Dean Beta, Madalin Mihaescu, Andrei Antohi, Valentin Barbulescu, Bogdan Chipirliu, Liviu Bajenaru, Wallace Da Silva, George Calintaru, Alexandru Zaharia, Dragos Huiban sau Philippe Nsiah, care par sa echilibreze diferenta de cota, inclinata clar in favoarea adversarilor.

CSA Steaua si FCSB II se vor infrunta sambata, 13 martie, de ora 15.00, pe terenul Nr. 5 din Complexul Sportiv "Steaua", fara spectatori in tribuna. Clubul MApN este lider in Seria 4 din Liga 3, cu 26 de puncte acumulate in 10 etape, in timp ce FCSB II se afla la doua puncte in spatele sau. Cu opt etape inaintea terminarii sezonului regulat, cele doua formatii s-au distantat la 10, respectiv 8 puncte de Progresul Spartac, ocupanta locului al treilea, si par sa-si fi asigurat participarea la play-off-ul de promovare, care se va disputat in nou manse si in doua tururi, intre castigatoarele si locurile secunde din fiecare din cele 10 serii. In aceasta iarna, Steaua este neinvinsa, dupa ce le-a infruntat in meciuri amicale pe "U" Cluj (4-1 / Liga 2), Sporting Rosiori (4-3 / Liga 3), Gloria Buzau (2-2 / Liga 2), Vedita Colonesti (5-1 / Liga 3), Academica Clinceni II (8-1 / Liga 3), SC Popesti Leordeni (6-3 / Liga 3) si CSM Alexandria (2-0 / Liga 3).