Anunt SOC in lumea fotbalului! Cel mai viral si cunoscut cuplu s-a DESPARTIT! Presa anunta ruptura 

Sara Carbonero si Iker Casillas s-au despartit dupa 11 ani de relatie!

Unul dintre cele mai iubite cupluri din fotbalul mondial, dar si cel mai viral, dupa episodul incendiar din finala Campionatului Mondial din 2010, cand Sara ii lua interviu lui Casillas, care s-a oprit si a sarutat-o in direct de bucurie. Spania a castigat finala in fata Olandei prin golul inscris de Andres Iniesta.

Cei doi s-au casatorit in 2016 si au impreuna doi copii, insa publicatia Lectures anunta ca au decis sa se desparta. Mai mult decat atat, sursa citata asigura ca ruptura s-a produs cu mai mult timp in urma, iar Sara si Casillas ar locui deja in case diferite.

Cuplul a trecut prin momente dificile impreuna, mai ales din cauza problemelor de sanatate pe care amandoi le-au avut. In 2019, Casillas a suferit un infarct, iar Sara i-a fost alaturi in toata perioada de recuperare. La cateva saptamani dupa incidentul fostului portar, tanara jurnalista a fost detectata cu cancer ovarian, pentru care a fost operata. Casillas i-a fost alaturi in toata aceasta perioada.

Decizia despartirii a fost luata de comun acord de cei doi.