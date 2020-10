EXCLUSIV | Cand va reveni Elvir Koljic in teren?! "Are o vointa iesita din comun!"

Marcel Popescu, manager general la Universitatea Craiova a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Koljic s-a accidentat grav in meciul cu Poli Iasi si a fost supus unei inteventii chirurgicale. Marcel Popescu a declarat ca bosniacul are o vointa iesita din comun si ca cel mai probabil se va intoarce in teren la sfarsitul lunii ianurie 2021.

"Prognoza este buna, mai ales dupa ce a fost operat. Erau putine semne de intrebare si era o o alarma data de ce ar putea sa gaseasca in momentul in care il deschid. Dupa operatie semnele sunt bune, este pe mana unor profesionisti. A inceput recuperarea. Are o vointa iesita din comun. Acum ramane sa raspunda si organismul pentru ca la orice fel interventie, pana la urma e mama natura care isi pune cuvantul si de la organism la organism. Dominat de mental te poti face mai repede bine pentru ca esti ceea ce vrei sa fii. Sunt convins ca Elvir in 2021, la sfarsitul lui ianuarie, va reveni in teren", a declarat oficialul Craiovei pentru PRO X.