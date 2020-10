Mihaila la Parma e doar inceputul! Universitatea Craiova e gata sa dea lovitura pe piata transferurilor cu un nou PUSTI MINUNE

Elvir Koljic era jucatorul cu cele mai mari sanse de la Craiova sa plece, insa accidentarea pe care atacantul a suferit-o in meciul cu Poli Iasi l-a oprit sa se transfere in aceasta perioada de mercato.

Craiova a dat lovitura pe piata transferurilor prin vanzarea lui Mihaila la Parma, pentru suma de 8,5 milioane de euro si 10% dintr-un eventual trasnfer. Oltenii spera ca acesta sa fie doar inceputul, iar acum pregatesc o noua lovitura.

Conform celor de la Fanatik, Silviu Bogdan, un personaj care s-a ocupat indeaproape de multi jucatori tineri de perspectiva, a anuntat ca pentru unul din tinerii Craiovei s-au interesat mai multe cluburi din Europa. Acesta il vede pe Stefan Baiaram (17 ani) ca fiind urmatorul "tun" al Craiovei pe piata transferurilor.

"Consider ca in doi ani de zile el va putea fi vandut pe o suma mare, dar va depinde foarte mult de ceea ce va face la Campionatul European de anul viitor (Under 19). Poate fi vandut si mai repede, dar depinde de evolutia lui. Faptul ca joaca in locul lui Mihaila ii va aduce o presiune in plus, insa va fi benefica pentru el"

"Exista cluburi care se intereseaza de Stefan Baiaram. Nu pot sa le dau numele, dar se intereseaza de situatia sa", a declarat Silviu Bogdan.

In urma cu cativa ani, Atalanta ar fi fost una din echipele interesate de tanarul Craiovei.