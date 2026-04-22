Cei 5 fotbaliști scoși din planurile Rapidului

Din articol 5 jucători, OUT de la Rapid

Giuleștenii își fac calculele pentru sezonul viitor, chair dacă echipa bucureșteană se află în lupta la titlul în continuare, dar cu șanse minime după turul play-off-ului. Conducătorii Rapidului au stabilit o listă cu jucătorii care vor părăsi echipa la finalul acestei stagiuni. 5 jucători, OUT de la Rapid

Chair dacă va rămâne sau nu Costel Gâlcă pe banca Rapidului, giuleștenii au conturat deja numele care vor pleca sigur de la echipa alb-vișinie în această vară. Este vorba despre Leo Bolgado, Daniel Paraschiv, Borisav Burmaz, Elvir Koljic și Diogo Mendes, conform gsp.ro. CITEȘTE ȘI: Alex Dobre, la FCSB, după scandalul de la Rapid?! Anunțul lui Gigi Becali: ”E fotbalist de fotbalist!” Leo Bolgado a fost împrumutat de la CFR Cluj în vara anului trecut, dar a jucat doar 14 meciuri pentru Rapid din cauza problemelor medicale, astfel că nu va fi păstrat în Giulești. Aceeași problemă legată de accidentări o au și Borisav Burmaz și Diogo Mendes, de care Rapid se va despărți tot în această vară.

Ultimii doi sunt actanții centrali Daniel Paraschiv și Elvir Koljic. Jucătorul adus împrumut în iarnă de la Real Oviedo a marcat doar două goluri în 15 partide jucate pentru Rapid și nu a impresionat de când a venit. Atacantul bosniac are cinci reușite și trei assist-uri în 31 de partide, iar conducerea Rapidului nu este mulțumită de randamentul dat de Elvir Koljic. Sursa citată mai sus anunță că cei cinci fotbaliști vor pleca sigur de la Rapid, dar vor mai fi jucători de care echipa bucureșteană se va despărți.