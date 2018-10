EXCLUSIV | Cand fotbalul romanesc nu inceteaza sa uimeasca! Edi Iordanescu ar putea reveni la CFR Cluj! Informatii de ultima ora

Viitorul CFR-ului se decide acum! Conducerea clubului este in sedinta, iar Nelu Varga vrea sa renunte la presedintele Iuliu Muresan, precum si la antrenorul adus de acesta, Toni Conceicao.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Conducerea CFR-ului se afla la aceasta ora intr-o sedinta la sediul clubului. Iuliu Muresan ar putea fi inlaturat din functia de presedinte, Nelu Varga dorind sa-l readuca la club pe Marian Copilu.

Sursele www.sport.ro spun ca si postul lui Toni Conceicao este in pericol. Antrenorul a fost adus la club de Muresan.

Potrivit unor surse din anturajul campioanei, sefii CFR-ului ar fi luat din nou legatura cu Edi Iordanescu, antrenor pe care l-au inlaturat in vara, dupa doar cateva meciuri pe banca.

In acest moment, lucrurile nu sunt decise, discutiile fiind in plina desfasurare in birouri.