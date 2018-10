TOTTENHAM - BARCELONA 2-4 | "Premiul The Best e o MINCIUNA! Messi la alt nivel!" Atacul catalanilor dupa seara magica de pe Wembley

Barcelona a facut spectacol pe Wembley, iar Messi a oferit o noua prestatie de exceptie.

Barca a iesit din pasa proasta cu un joc stralucitor pe terenul lui Tottenham. A fost o noua seara extraordinara pentru Messi, care nu a prins finala la premiile The Best in acest an. Trofeul a fost cucerit de Modric de la marea rivala de la Real Madrid, iar Jordi Alba a iesit la atac.

"Premiul The Best e o minciuna! Modric e un jucator mare, unul dintre cei mai buni din lume, dar Messi e la alt nivel. A demonstrat din nou ca e cel mai bun din lume. Restul lumii poate doar sa stranga din dinti, Messi e cel mai bun si ne face si pe noi mai buni", a spus Alba.

Barcelona conduce grupa B a Ligii Campionilor, cu 6 puncte dupa primele doua meciuri.