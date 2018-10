Motivul pentru care CFR Cluj a fost scoasa in ultima clipa din FIFA 19 si ce echipa a fost introdusa in locul campioanei Romaniei

CFR Cluj fusese anuntata ca singura echipa din Romania care va aparea in cel mai faimos simulator virtual de fotbal, FIFA 19.

CFR Cluj, campioana en-titre a Ligii I, ar fi trebuit sa apara in FIFA, dar producatorii jocului au luat o decizie in ultimul moment si au inlocuit formatia din Gruia.

ProSport scrie ca motivul pentru care CFR Cluj a fost scoasa din FIFA 19 tine de eliminarea prematura din Liga Campionilor, CFR pierzand in turul 2 in fata suedezilor de la Malmo.

In urma "excluderii" CFR-ului, de castigat au avut cehii de la Viktoria Plzen, care s-au calificat in grupele celei mai tari competitii intercluburi din lume.

De asemenea, in FIFA 19 apare si HJK Helsinki, echipa care, desi nu s-a calificat in grupele niciunei competitii europene, a mai fost prezenta si in ultimele doua versiuni ale simulatorului.

Cativa romani din FIFA 19 sunt Florin Andone, Stefan Radu, Vlad Chiriches si Cristian Magerusan.