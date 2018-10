"Dybala e un pitic, se compara cu Morutan?" Cum au reactionat italienii cand au citit declaratiile lui Becali. Ce mesaj i-au transmis

Gigi Becali e ferm convins ca Olimpiu Morutan va deveni mai cunoscut decat argentinianul Dybala, atacantul lui Juventus.

Cel putin 100 de milioane de euro vrea Becali in schimbul lui Olimpiu Morutan, mijlocas adus de la Botosani. Patronul FCSB a facut o comparatie intre jucatorul transferat de el cu cateva sute de mii de euro si vedeta lui Juventus, care a marcat un hat trick in aceasta saptamana in UCL.

Becali a spus despre Dybala ca este "un pitic de 26 de ani si 1.65, care nu se poate compara cu Morutan".

Cuvintele Latifundiarului din Pipera au ajuns si la urechile italienilor, iar Football Italia scrie "Becali il insulta pe Dybala".

Ei i-au transmis lui Becali ca realitatea e alta.



"Becali a spus ca Dybala are 26 de ani si 1.65, ca este un pitic. Dybala are, de fapt, 24 de ani si 1.77. E cu 5 centimetri mai inalt decat Morutan", scrie Football Italia.

Italienii amintesc de numeroasele controverse starnite de Becali, care a refuzat sa-l transfere pe Florent Sinama-Pongolle pentru ca e de culoare, dar si ca a fost condamnat la inchisoare.