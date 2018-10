ULTIMA ORA | Muresan, pe picior sa fie dat afara de la CFR! Cine ii va lua locul in functia de presedinte si o prima reactie: "Dupa mutarea asta, CFR a renuntat la titlu"

Iuliu Muresan se afla in aceste momente intr-o sedinta cu sefii CFR-ului, care vor sa se descotoroseasca de el.

Zilele lui Iuliu Muresan la CFR Cluj par sa fie numarate. Presedintele clubului a fost bagat in sedinta de oamenii care dau banii la club.

Cotidianul Gazeta Sporturilor scrie ca Nelu Varga l-a ales deja pe Marian Copilu pentru postul de presedinte al clubului. Acelasi Varga alesese in urma cu mai putin de un an in sens invers, preferandu-l pe Muresan in locul lui Copilu.

Porumboiu: "CFR tocmai a renuntat la titlu"



Adrian Porumboiu, fost arbitru international si patron al Vasluiului, a vorbit si el la PRO X pe seama acestui subiect.

"Dupa aceasta mutare, CFR a renuntat la titlu. In opinia mea, Muresan a fost artizanul realizarilor CFR-ului in ultimul deceniu si jumatate. Meritele sale sunt incontestabile, i se datoreaza multe, pentru ca un club are nevoie de oameni priceputi si devotati. El a fost un adevarat slujitor al clubului.

Muresan a fost pentru CFR ce a fost Galliani pentru Milan ori Moggi pentru Juventus.

Numele vehiculate nu mi se pare potrivite pentru inlocuirea lui Muresan", a spus Porumboiu.