Romania U17, pe urmele nationalei lui Radoi, Ivan si Ianis Hagi! Stelistul Ianis Stoica a marcat si tineretul U17 se bate pentru Turul de Elita

Nationala U17 a Romaniei, antrenata de Daniel Mogosanu, a remizat cu Serbia, scor 2-2, in cel de-al doilea joc din Ungaria. Peste doua zile, Romania joaca contra Lituaniei.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Nationala sub 17 ani a Romaniei a remizat, scor 2-2, cu reprezentativa similara a Serbiei. Ianis Stoica (FCSB) si Louis Munteanu (Viitorul) au marcat in meciul disputat in Ungaria, in timp ce pentru sarbi a punctat Miladinovic, de doua ori.

Pentru Romania U17 a fost al doilea rezultat de egalitate, dupa cel de 0-0 cu Ungaria.

Peste doua zile, pe 6 octombrie, Romania U17 va juca impotriva Lituaniei, care a pierdut ieri cu 0-3 in fata Ungariei.

Primele doua clasate ale fiecarei grupe si cele mai bune patru locuri 3 se vor califica la Turul de Elita, ultima runda inaintea turneului final al EURO, gazduit de Irlanda.

Programul grupei Romaniei

30 septembrie

Romania U17 – Ungaria U17 0-0

Serbia U17 – Lituania U17 2-1

3 octombrie

Ungaria U17 – Lituania U17 3-0

Serbia U17 – Romania U17 2-2

6 octombrie

Lituania U17 – Romania U17, ora 14:00, Csakvar Varosi Stadion Csakvar

Ungaria U17 – Serbia U17, ora 14:00, Globall Football Park, Telki

Lotul Romaniei U17

Portari: Razvan Sava (Juventus Torino/Italia), Raul Opric (CFR Simeria), Alexandru Tataru (ACS Centrul de Performanta Rapid Bucuresti)

Fundasi: Darius Grosu (FC Viitorul), Madalin Pascu (Sportul Chiscani), Radu Dragusin (Juventus Torino/Italia), Daniel Vita (Academia Puskas/Ungaria), Denis Bolenyi (FCSB), Stefan Stefanovici (Juniorul Vaslui), Luca Florica (ACS Centrul de Performanta Rapid Bucuresti); Alexandru Chilili (FC Voluntari)

Mijlocasi: Constantin Grameni (FC Viitorul), Botond Szondi (AFK Csikszereda Miercurea Ciuc), Ovidiu Perianu (FCSB), Andrei Iana (U Craiova 1948 Club Sportiv SA), Alexi Pitu (FC Viitorul), Ahmed Bani (SC Dinamo 1948), Ianis Stoica (FCSB)

Atacanti: Toni Suciu (AFK Csikszereda Miercurea Ciuc), Theodor Corbeanu (Wolverhampton/Anglia), Louis Munteanu (FC Viitorul)