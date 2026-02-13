Dinamo și Universitatea Craiova au obținut calificarea în fazele eliminatorii ale competiței. Ultima a eliminat-o pe FCSB, după ce o remiză pe ”Ion Oblemenco”, scor 2-2.

Favorită pentru câștigarea campionatului, Universitatea Craiova este văzută drept favorită și pentru câștigarea Cupei României. În sferturi, oltenii vor întâlni CFR Cluj, iar dacă se vor califica vor întâlni în semifinale învingătoarea ”dublei” dintre Dinamo și Metalul Buzău.

Dinamo este a doua favorită, iar apoi urmează echipele din Cluj, Universitatea și CFR, în opinia specialiștilor.

Favoritele caselor de pariuri pentru câștigarea Cupei României:

Universitatea Craiova - 4.25

Dinamo București - 4.50

Universitatea Cluj - 5

CFR Cluj - 6

Hermannstadt - 7.50

FC Argeș - 10

Metalul Buzău - 50

Gloria Bistrița - 50

Programul fazelor eliminatorii din Cupa României:

Meciurile din sferturile competiției, în care echipele care și-au câștigat grupa vor juca în postura de gazde, se vor disputa în prima săptămână din luna martie. Semifinalele sunt programate în perioada 20-24 aprilie, iar finala va fi pe 13 mai, la Sibiu.