Echipa națională de fotbal a României și-a aflat programul din Liga Națiunilor, ediția 2026-2027.

Programul României din Liga Națiunilor

Tricolorii vor începe campania în deplasare contra Suediei și o vor încheia tot în afara granițelor țării contra Bosniei, după cum anunță FRF.ro.

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia

– Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia

– Suedia Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina

– Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia

Competiția va debuta în luna septembrie și va bifa o premieră. Începând din acest an, echipele naționale masculine nu vor mai avea trei ferestre de meciuri internaționale în toamnă, ci doar două.

În prima, între 24 septembrie și 6 octombrie, se vor disputa primele patru meciuri, iar ultimele două etape vor avea loc în luna noiembrie.

Motivul pentru care România a evitat Kosovo

România ar fi putut să întâlnească din nou reprezentativa din Kosovo în grupa din Liga Națiunilor. Partidele disputate de tricolori împotriva kosovarilor au fost extrem de tensionate.

Kosovo și Suedia au fost ultimele dintre cele 16 naționale extrase din Liga B. Nordicii ar fi trebuit să ajungă, după ordinea tragerii la sorți, în grupa B3, iar Kosovo în B4, unde a fost repartizată și România.

Prezența Bosniei în B4 a făcut ca reprezentativa din Kosovo să fie mutată automat în B3. UEFA a hotărât ca cele două foste componente ale Iugoslaviei să nu se întâlnească direct din cauza tensiunilor politice.

România a avut și ea probleme cu Kosovo

În ultimii trei ani, România a înfruntat Kosovo în patru meciuri oficiale: Kosovo - România 0-0 (16 iunie 2024, preliminarii EURO 2024), România - Kosovo 2-0 (12 septembrie, preliminarii EURO 2024), Kosovo - România 0-3 (6 septembrie 2024, Liga Națiunilor) și România - Kosovo 3-0 (15 noiembrie 2024, Liga Națiunilor).

Toate confruntările au fost tensionate din cauza scandărilor politice ale suporterilor. Apogeul a fost atins la ultima partidă, când kosovarii au ieșit de pe teren în prelungiri fără acordul arbitrului, acuzând un comportament rasist din partea fanilor români. România a câștigat la masă verde cu 3-0!

Grupele din Liga Națiunilor

Liga A:

A1: Franța, Italia, Belgia, Turcia.

Franța, Italia, Belgia, Turcia. A2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia.

Germania, Olanda, Serbia, Grecia. A3: Spania, Croația, Anglia, Cehia.

Spania, Croația, Anglia, Cehia. A4: Portugalia, Danemarca, Norvegia, Țara Galilor.

Liga B:

B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord.

Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord. B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord.

Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord. B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo.

Israel, Austria, Irlanda, Kosovo. B4: Polonia, Bosnia, România, Suedia.

Liga C:

C1: Albania, Finlanda, Belarus, San Marino.

Albania, Finlanda, Belarus, San Marino. C2: Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia/Gibraltar.

Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia/Gibraltar. C3: Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova.

Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova. C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Luxemburg sau Malta.

Liga D: