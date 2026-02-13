La mai bine de doi ani de când a preluat echipa, pe atunci proaspăt promovată în Superligă, Zeljko Kopic le dă speranțe fanilor lui Dinamo pentru primul titlu după o pauză de 19 ani. Antrenorul croat a impresionat mai multe voci importante din fotbalul românesc, iar numele său a fost asociat chiar și cu postul de selecționer al naționalei noastre.

Fost antrenor la Dinamo Zagreb și Hajduk Split, Kopic a progresat treptat cu Dinamo. În primul an a salvat echipa de la retrogradare, iar apoi a reușit să prindă un loc de play-off, contrar așteptărilor.

Claudiu Vaișcovici: ”Trebuie să-i mulțumim lui Kopic”

Claudiu Vaișcovici (63 de ani), fostul atacant și campion de la Dinamo, se declară impresionat de munca depusă de antrenorul croat la echipa din ”Ștefan cel Mare”.

„Trebuie să-i mulțumim până acum lui Kopic pentru că, ușor-ușor, a format o echipă competitivă. A avut încredere, a luptat, a făcut curat, a îndepărtat niște jucători, a adus alții și se vede și prin joc. Nu aveam acum doi ani un joc extraordinar, dar acum ai un stil de joc și ai speranțe, pentru că jocul e bun.

Mie-mi place enorm ca antrenor. La început mulți îl contestau, eu l-am susținut, am spus 'lăsați-l, se vede că are calitate'. Eu zic că suntem pe un drum bun”, a spus Vaișcovici, în exclusivitate pentru Sport.ro.

La un singur punct de primul loc în campionat, Dinamo a reușit să se califice și în sferturile Cupei României, după ce a câștigat ultimul meci cu Hermannstadt, scor 2-0. ”Câinii” vor întâlni Metalul Buzău în prima fază eliminatorie.

Kopic a strâns, până acum, 96 de meciuri pe banca tehnică a lui Dinamo. 39 dintre acestea au fost victorii, 34 s-au încheiat la egalitate, iar 23 au fost înfrângeri.

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1. Remiză în derby-ul pentru primul loc

În urma rezultatului de pe Arena Națională, oltenii rămân pe primul loc, cu 50 de puncte și un avantaj de doar un punct față de urmăritoarele Rapid și Dinamo.

Dinamo va juca tot pe teren propriu și în următoarea etapă, cu Unirea Slobozia, echipa pregătită de Claudiu Niculescu, în timp ce Universitatea Craiova își va măsura forțele cu FCSB.