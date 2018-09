CFR Cluj - FCSB | Avantaj pentru echipa lui Dica! Cine va arbitra derby-ul de duminica seara

Partida de duminica seara de la ora 21.00 va fi LIVE pe www.sport.ro.

Derby-ul primei parti a campionatului intre marile favorite la castigarea titlului are loc duminica seara la Cluj. Campioana CFR Cluj o intalneste pe propriul teren pe FCSB iar cele 2 echipe se afla si in acest moment in fruntea Ligii 1! Cine va castiga derby-ul, va incheia etapa pe primul loc!

Daca in trecut au existat multe discutii legate de arbitraj inainte de duelul direct, de data aceasta oficialii celor doua cluburi nu au mai pus presiune. Iar CCA se pregateste sa-l anunte pe Radu Petrescu pentru partida de duminica seara, scrie Gazeta.

Radu Petrescu i-a arbitrat pe cei de la CFR Cluj in 13 partide pana acum, CFR reusind sa castige 6 dintre ele si sa obtina 2 egaluri. FCSB sta mai bine la acest capitol - cu Radu Petrescu, echipa lui Dica a castigat 8 meciuri si a obtinut 8 egaluri in cele 20 de partide. Atat CFR, cat si FCSB au mai fost arbitrate o data in acest sezon de Radu Petrescu - CFR la victoria cu 3-1 cu Dinamo, in timp ce FCSB la victoria cu 4-0 in fata lui Poli Iasi.