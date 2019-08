"Eu mereu tip si chiar imi injur colegii!" Ce spune Pintilii despre situatia EXPLOZIVA de la FCSB: "Mi-e rusine sa merg acasa, sa ies din casa..."

Jucatorii de la FCSB au facut sedinta dupa infrangerea cu Poli Iasi.

S-a lasat cu tipete, dar nu cu imbranceli sau lovituri intre fotbalisti, asigura capitanul Pintilii. Mijlocasul e gata sa joace 90 de minute dupa ce a revenit pe teren in meciul cu Iasul.

"Sper sa pot juca cat mai mult. Cat pot, atat joc. Cand nu mai pot, ridic mana. Ii cunosc pe colegii mei, stiu ce vreau de la fiecare. De aia am si dat indicatii. As vrea sa joace cum as fi facut-o eu. Nu ma simt antrenor secund, nu am carnet, dar sunt un jucator mai batran, cu experienta, sper sa-i ajut pe astia tineri cu indicatii, atat. Tot sezonul nostru depinde de meciurile astea cu Guimaraes. Sper sa nu luam gol. E cel mai greu moment de cand joc la FCSB. Am trait numai momente frumoase pana acum.

Mi-e rusine sa merg acasa, nu stiu ce explicatii sa-i dau copilului cand ma intreaba. Mi-e rusine si sa ies din casa. N-a fost bataie intre noi, jucatorii. Eu mereu tip la colegi si chiar ii injur. Dar de la o discutie pana la bataie... N-am batut pe nimeni in viata mea. Am avut o discutie, dar pana la bataie... Toti stim ce inseamna astea doua jocuri cu Guimaraes. Trebuie sa muncim mult, sa dam totul, valoarea noastra sa demonstreze ca merita sa imbracam tricoul FCSB. Avem antrenor, e aici, la conferinta. Ma depaseste ce a zis patronul", a spus Pintilii.