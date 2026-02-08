Dennis Man (27 de ani) a marcat golul victoriei în Groningen - PSV 1-2, partidă contând pentru etapa a 22-a din campionatul Olandei.

Dennis Man, erou în Groningen - PSV 1-2

Internaționalul român a punctat în minutul 76 și a stabilit scorul final al meciului, după ce a fost introdus în minutul 60.

În urma evoluției sale și a reușitei, Dennis Man a primit din partea portalului SofaScore nota 7.3, printre cele mai mari de pe teren.

Dennis Man (27 de ani) a traversat o perioadă complicată la PSV. Internaționalul român își pierduse locul de titular la liderul din campionatul Olandei. Antrenorul Peter Bosz (62 de ani) a decis să nu îl introducă în formula de start pentru a doua oară consecutiv.

Man a fost rezervă neutilizată în PSV - Heerenveen 4-1 din sferturile Cupei Olandei. Bosz l-a lăsat în afara primului „11” și la confruntarea de astăzi, Groningen - PSV 1-2.

Man a încheiat o perioadă slabă

Nici anterior lucrurile nu au decurs conform planului pentru extrema naționalei României. Man s-a accidentat înaintea derby-ului din campionat, PSV - Feyenoord 3-0.

Dennis Man a fost schimbat la pauză în PSV - Bayern 1-2, după o primă repriză în care a fost aproape invizibil în Liga Campionilor contra gigantului bavarez.

Peter Bosz l-a înlocuit pe Man după doar 45 de minute și în PSV - Breda 2-2, tot din Eredivisie.

Sintetizând, bilanțul lui Dennis Man în ultimele patru partide arată astfel: de două ori a fost schimbat la pauză, o dată a fost accidentat și o dată a rămas rezervă neutilizată.