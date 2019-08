Primele declaratii ale lui Balasa dupa ce a plecat de la FCSB la Universitatea Craiova: "Ma bucur ca am ajuns aici!" Mesajul pentru fosta echipa

Mihai Balasa a semnat pe 3 ani cu Craiova.

Mihai Balasa a plecat in aceasta vara de la FCSB dupa 2 greseli care i-au adus critici dure din partea lui Becali. Fundasul central de 24 de ani nu a vrut sa vorbeasca prea mult despre fosta echipa.

"Nu sunt chiar 100%, dar usor, usor o sa fiu. Am venit de la Steaua, unde nu prea am jucat, sau am jucat foarte putin, si inca nu am ritm de joc. Dar usor, usor va veni si ritmul de joc. (Ai ratat sansa de a juca grupele UEL) inca nu se stie (daca se califica), mai sunt doua meciuri. Asta e viata, am venit aici si sunt concentrat pe ce am de facut la Craiova. Am fost foarte fericit sa aud ca cei de aici au fost interesati de mine si a fost foarte usor de ales.



In primul rand as vrea sa ma integrez aici foarte bine. Deja cred ca am facut-o, pentru ca baietii m-au primit foarte bine si le multumesc pe aceasta cale. Usor, usor, cand voi fi 100% si voi avea si meciuri in picioare, atunci o sa ma gandesc si la echipa nationala.



La orice echipa care vrea performanta exista presiune. Dar daca vom avea rezultate si vom juca bine, cred ca publicul va fi de partea noastra. (Care e fericirea mai mare, ca ai venit la U Craiova sau ca ai plecat de la FCSB?) Ma bucur foarte mult ca am ajuns aici, atat

E devreme sa vorbim daca (FCSB) vor prinde play-off-ul sau nu. Sunt problemele lor, ei stiu cel mai bine ce au de facut" a spus Mihai Balasa intr-o conferinta de presa.