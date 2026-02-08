SPECIAL VIDEO EXCLUSIV Zece apeluri pierdute de la Roberto Carlos. Szoboszlai, GOL fabulos din lovitură liberă în Liverpool - City

Liverpool - Manchester City, LIVE TEXT - AICI.

Dominik SzoboszlaiLiverpoolManchester CityPremier LeagueVoyo
Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică, de la ora 18:30, în etapa cu numărul 25 din primul eșalon al Angliei, Premier League, care se vede în exclusivitate pe VOYO.

VIDEO EXCLUSIV Zece apeluri pierdute de la Roberto Carlos. Szoboszlai, GOL fabulos din lovitură liberă în Liverpool - City

În minutul 74 al meciului, Dominik Szoboszlai a înscris un gol magistral din lovitură liberă, pe modul Roberto Carlos. Șutul a prins atât de mult efect încât Donnarumma a rămas mască.

Foto: VOYO

Szoboszlai a ajuns, în consecință, la patru reușite în Premier League în actuala stagiune. În 23 de apariții, fotbalistul maghiar a bifat și două pase decisive.

Echipele de start

  • Liverpool: Alisson - Szoboszlai, Konate, van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitike

Rezerve: Mamardashvili, Woodman, Chiesa, Endo, C. Jones, Ngumoha, Nyoni, C. Ramsay, Robertson

Antrenor: Arne Slot

  • Manchester City: Donnarumma - Nunes, Khusanov, Guehi, Ait Nouri - Rodri, O'Reilly - B. Silva, Marmoush, Semenyo - Haaland

Rezerve: Trafford, Ake, Alleyne, Cherki, Dias, Foden, Lewis, Nico, Reijnders

Antrenor: Pep Guardiola

