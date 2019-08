FCSB - VITORIA, JOI 21.30 la Pro TV | Gestul lui Pintilii inainte de meciul din play-off-ul Europa League! Ce a facut liderul vestiarului

Mihai Pintilii si-a asumat rolul de lider la FCSB.

Tensiunea din ce in ce mai mare de la FCSB a degenerat dupa ultima infrangere din campionat cu Poli Iasi. La antrenamentul de luni mai multi jucatori s-au imbrancit, iar Mihai Pintilii le-a reprosat unor colegi ca nu sunt la nivelul dorit la club.

Liderul din vestiar a tinut sa detensioneze atmosfera si i-a invitat pe toti jucatorii la un gratar la casa lui aflata langa Bucuresti, scrie Fanatik. Metoda aceasta a fost folosita cu succes in perioada in care echipa era antrenata de Laurentiu Reghecampf.

Pintilii si-a chemat colegii pentru a calma spiritele inaintea unui meci vital pentru tot sezonul, cel cu Vitoria Guimaraes de joi, transmis in direct de Pro TV. Pintilii are sanse mari sa fie titular, evoluand primele 45 de minute in meciul de campionat cu Poli Iasi.