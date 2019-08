"CFR se poate califica, au reusit deja un miracol!" Anuntul facut de Contra inaintea socului cu Spania: ce spune despre situatia de la FCSB, despre Razvan Marin, Ianis si Puscas

Cosmin Contra a vorbit in direct la Pro X despre cele mai fierbinti subiecte din fotbalul romanesc.

Cosmin Contra crede ca CFR Cluj poate sa intoarca soarta calificarii in grupele UEFA Champions League in dubla cu Slavia Praga. Selectionerul Romaniei a vorbit la Ora Exacta in Sport despre situatia CFR-ului dupa infrangerea din tur cu 1-0 pe propriul teren.

"Au intalnit o echipa extraordinara, foarte bine asezata in teren, fizic au stat extraordinar in prima repriza, cu un apetit ofensiv ridicat. Nu au avut ocazii foarte mari in afara de golul din faza fixa, dar au dominat din punct de vedere teritorial. CFR a fost mult mai agresiva in a doua repriza, a inchis bine spatiile, nu i-au mai lasat pe cei de la Slavia sa fie comozi si puteau sa egaleze, au avut si penalty si alte ocazii. Trebuia sa le fructifice, rezultatul e nemeritat.



Am profitat de aceasta ocazie sa vorbesc cu ei (Stanciu si Baluta), mai ales cu Baluta care e intr-o situatie destul de dificila, nu prea joaca, si m-am interesat de situatia lui.



Probabil (CFR Cluj va avea jucatori convocati), au fost jucatori care au fost mereu alaturi de mine la actiunile echipei nationale, probabil vor fi si la aceasta dubla. O calificare in grupe, indiferent ca e Europa League sau Champions League, pentru mine e o minune in momentul de fata in fotbalul romanesc pentru ca trebuie sa treci de 3 tururi preliminare, sa treci de play-off e extrem de dificil. Aceasta performanta realizata de CFR Cluj e extraordinara si mi-as dori enorm ca si FCSB sa realizeze performanta aceasta si sa ajunga si ei in grupele Europa League. Pentru fotbalul romanesc ar fi o confirmare ca incet-incet, ne revenim si la nivel european. Si noi la echipa nationala vom avea numai de castigat daca jucatorii de la echipele de club vor juca la nivel inalt" a spus Cosmin Contra la Pro X.

Contra: "Ne afecteaza situatia de la FCSB!"

Selectionerul Romaniei a analizat situatia de la FCSB, cea care lupta maine seara in direct la Pro TV pentru calificarea in grupele Europa League. Vicecampioana Romaniei are insa 4 infrangeri consecutive in campionat

"Normal ca ma afecteaza, sunt intr-o situatie delicata, forma lor nu este una foarte buna. Sunt anumite probleme, sunt jucatori importanti in schema echipei care au fost si sunt accidentati si e normal ca ceilalti poate nu se exprima la adevarata lor valoare. Am inteles ca 3-4 jucatori au revenit in angrenajul echipei si probabil FCSB va arata altfel in urmatoarele meciuri.



Daca ar veni calificarea asta in grupele Europa League, probabil totul ar fi diferit mai departe. Increderea pe care ti-o da o calificare e enorma si probabil si jucatorii vor trece peste impasul din campionat si isi vor reveni" a mai spus Contra.

Contra despre Razvan Marin, Ianis Hagi si George Puscas

Cosmin Contra a vorbit si despre situatia strainierilor inainte de partida cu Spania de pe 5 septembrie care va fi in direct la Pro TV.

"Nu e usor sa te adaptezi, important este Razvan (Marin) s-a impus titular la Ajax, eu aveam ceva dubii ca se poate adapta atat de repede la sistemul pe care il are Ajax, sa intre de la inceput in echipa si sa fie titular. E normal ca in anumite meciuri sa joace mai slab, nu poate sa joace toate meciurile la un nivel foarte ridicat. Dar ati vazut ca alterneaza evolutii extraordinare cu cele mai putin bune. Dar asta a fost cauzat si de faptul ca ieri Ajax, nu numai Razvan Marin, intreaga echipa a facut un meci slab in Champions League. Si atunci nici Razvan Marin nu poate sa faca un meci mai bun.



Ianis e in grafic, poate ma asteptam sa joace putin mai mult. Are nevoie de o perioada de acomodare, e un jucator care poate sa faca ceva diferit in orice moment al meciului indiferent daca e titular sau intra pe final. Pe noi ne bucura mereu cand jucatorii nationalei inscriu si au reusite la echipa de club.



Puscas s-a impus foarte repede la echipa lui, ma asteptam la lucrul asta. E unul dintre cei mai in forma atacanti poate si din Europa, a facut un campionat european extraordinar, a marcat si la echipa nationala mare. E in forma, nu poate decat sa ne bucuram. Urmarim evolutiile jucatorilor, mergem sa-i urmarim pentru ca e diferit sa-i vezi live fata de televizor.



Spania mi se pare in primele 3 echipe din lume, din toate punctele de vedere. Se vorbea de o schimbare de o schimbare de generatie si ca jucatorii care au luat titlul mondial si pe cele europene nu au urmasi, insa nationala U19 a castigat titlul european iar nationala U21 a castigat titlul european. Nu vad preocuparea lor" a spus Cosmin Contra la Pro X.