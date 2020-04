Campioni la gatit! Reghecampf si Anamaria Prodan au gatit romaneste in Emirate! Ce spune impresara despre transferul lui Man de la FCSB

Laurentiu Reghecampf si Anamaria Prodan au sarbatorit Pastele in Dubai.

Reghecampf si Ana Maria Prodan au gatit romaneste in Emirate. Fac Pastele la Dubai in vila lor cu 10 camere.

"Am gatit ca nebunii, am gatit ca niciodata toti! Daca nu mananc cinci oua de ciocolata astazi, simt ca mor. Mananc tot! Si fata de masa daca as putea, as manca-o!", a spus Anamaria Prodan.

Impresara nu renunta la pret si vrea sa-l vanda pe Man cu 10 milioane de euro la Feyenoord sau Roma.

"Jucatorii mari care au valoare, nu o sa vina nimeni sa spuna, domnule, cereai 20 de milioane si iti dau 3 ca a fost virus, nu exista asa ceva", a mai spus Anamaria Prodan.