"Probabil vom incepe in ultima saptamana din august!" Sezonul din Emirate, BLOCAT! Laurentiu Reghecampf nu se poate antrena cu Al Wasl: "Sunt 45 de grade"

Sezonul din Emiratele Arabe Unite a fost oprit din cauza coronavirusului.

Laurentiu Reghecampf o pregateste pe Al Wasl din ianuarie 2019, iar in momentul de fata masurile de siguranta impuse nu le ofera posibilitatea de a se antrena.

Mai mult, antrenorul roman spune ca si conditiile meteorologice din aceasta perioada sunt un factor care diminueaza sansele echipei de a se antrena si nu crede ca vor putea reveni pana la finalul lunii august.

"Eu nu cunosc pe nimeni care sa fi avut boala. Sincer nu am niciun prieten, nicio ruda si cred ca este un lucru pozitiv pentru mine si familia mea.

Nu este ceva de glumit, e o treaba serioasa. Aici se ridicase la un moment dat numarul de bolnavi si au fost ceva interdictii.

Putem merge de dimineata de la 6 pana seara la 8 fara niciun fel de interdictie, iar dupa ora 8 nu mai ai voie sa iesi.

Cred eu ca lucrul asta va continua inca o saptamana sau doua, pana cand se vor redeschide restaurantele, hotelurile si lucrurile de care au ei nevoie.

Este foarte cald in momentul de fata aici. Ziua sunt 45 de grade si umiditate foarte mare seara. E peste 70% umiditate seara si e foarte greu sa te antrenezi in perioada asta. Nu cred ca se pune problema sa continuam in pierioada asta. Daca vom incepe, probabil vom incepe in ultima saptamana din august, dar nu stim daca vom continua sezonul asta sau vom incepe unul nou", a spus Laurentiu Reghecampf la PRO X.