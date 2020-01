Concureaza cu Reghecampf la capitolul cadouri! :) Cadoul ULTRA LUXOS pe care Ribery i l-a facut sotiei sale de Craciun

Frank Ribery (36 ani) i-a facut un cadou extrem de scump sotiei sale.

Jucatorul Fiorentinei si-a surprins sotia de Craciun cu un cadou extrem de scump si extravagant. Francezul i-a cumparat acesteia un ceas Rolex Sky Dweller, personalizat, incrustat cu diamante de 35 de carate, in valoare de 120.000 de euro.

Nu este prima extravaganta de acest gen a lui Frank Ribery. In urma cu un an, jucatorul a fost la celebrul restaurant al lui Salt Bae, acolo unde a mancat o friptura in valoare de 1200 de euro, aceeasi friptura pe care a mancat-o si Laurentiu Reghecampf in urma cu cateva zile.