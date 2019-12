Revenire de SENZATIE pentru echipa lui Reghecampf in Emirate! La pauza, Al Wasl era condusa cu 1-0, dar pana la final au intors scorul

Al Wasl, echipa antrenata de Reghecampf, s-a impus in runda 11 din campionatul Emiratelor Arabe Unite.

Echipa lui Laurentiu Reghecampf a inceput slab si la pauza era condusa de Khorfakkan, dupa ce Dodo a deschis scorul in minutul 14.

Al Wasl a iesit mult mai bine de la vestiare si in minutul 50, Gaibor restabilea egalitatea. Acelasi Gaibor a reusit dubla 11 minute mai tarziu si echipa lui Laurentiu Reghecampf a trecut la conducere. Scorul final a fost stabilit de Welliton in prelungirile partidei si Al Wasl s-a impus cu 3-1 in fata lui Khorfakkan.

Al Wasl are 15 puncte dupa 11 etape si ocupa poizitia a 7-a in Emirate. Runda viitoare, echipa lui Reghecampf o va intalni pe Bani Yas, ocupanta locului 10 din clasament.