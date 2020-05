"Sunt imun la mizeriile debitate de neaveniti!" Atac DUR la adresa lui Danciulescu dupa dezvaluirile facute din vestiarul Stelei! Reghecampf ii da raspunsul

Scandalul dintre Ionel Danciulescu si Laurentiu Reghecampf continua.

Fostul jucator de la Dinamo a declarat in direct pentru Gazeta Sporturilor ca Laurentiu Reghecampf este omul care a venit cu perfuziile in vestiar pe vremea cand erau ambii colegi la Steaua Bucuresti, in sezonul 1998-1999.

"Singurul lucru pe care l-am facut a fost la Steaua. A venit Reghe si faceam perfuzii. El venise cu metoda asta nemteasca. Eram pe glucoza, vitamine", e spus Danciulescu pentru Gazeta Sporturilor.

Dupa aceste declartii, actualul antrenor de la Al-Wasl a explicat ce s-a intamplat de fapt in acel sezon si i-a raspuns dur lui Ionel Danciulescu.

"Deci sunt Reghecampf si sunt imun la toate mizeriile pe care le debiteaza toti neavenitii. Probabil succesul meu i-a suparat pe restul care au ramas in negura timpului anonimi! Ce spune Danciulescu e o prostie! Chiar una mare care ma face sa zambesc. Incurca anii, echipele! Eram copil si aveam 16 ani cand am evoluat la San Polten. La 17 ani jumate, m-am intors la FC Chindia Targoviste unde am jucat 2 ani. Am ajuns la Steaua dupa ce jucasem in Romania, repet 2 ani. Nu eram student la medicina sa vin cu metode de vitaminizare. Pe vremea aia, habar nu aveam de asa ceva.



Daca el statea cu perfuzii doua ore pe vremea despre care vorbeste, de San Polten, repet aveam 16 ani. Nu cred ca era coleg cu mine la 16 ani sau eu la 16 ani sub comanda lui Ienei. La Steaua, cand eu am ajuns, erau doctori mari, iar eu un copil. Nu cred ca aveam un cuvant de spus in vestiar. Deci acum intelegeti de ce nu vorbesc cu nimeni din Romania si nu ma intereseaza nimic din mizeria de acolo. In rest, va urez bafta si celor ce spun povesti de adormit copiii le urez viata frumoasa!", a declarat Reghecampf pentru ProSport.